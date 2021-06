Slangen op maandag. Sammy Mahdi was de voorzitter die CD&V nodig had op het ogenblik dat ze de kleurloze maar sympathieke Joachim Coens op het schild hees

Sterke voorzitters zijn meester-illusionisten. Terwijl het publiek toekijkt hoe ze uit het niets een konijn tevoorschijn toveren, zetten ze waar het publiek niet kijkt de partijstatuten naar hun hand. Wanneer het applaus voor het konijn is weggestorven, is de voorzitter klaar voor zijn volgende stunt. Niet zo bij Coens. De statutaire wijzigingen zijn al weken voorwerp van debat. Niet het soort debat dat tot nieuwe inzichten leidt, wel het debat hoe belangengroepen, gekrenkte coryfeeën en gekwetste baronieën hun impact kunnen behouden over een ijsschots die alsmaar sneller wegsmelt. Het is nog moeilijk te geloven dat deze ijsschots ooit een continent was waar alle macht van ons land zich concentreerde. Maar het is nog moeilijker te geloven dat het niet tot de christendemocratische geesten doordringt dat het geen zin heeft zich vast te klampen aan een verleden dat nooit meer terugkomt. "Zo dit al waanzin is, dan zit er toch een systeem in", weerklinkt het in de tweede act van 'Hamlet'.