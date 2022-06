Slangen op maandag. Partij die leidersduo achter gesloten deuren verkiest en andere die voorzitter voor het leven verkiest, roept vragen op

Geraardsbergen Bestuur­ster onder invloed van alcohol veroor­zaakt tweede ongeval in korte tijd dat ze met de wagen rijdt: 18-jarige passagier zwaarge­wond

Bij een zwaar verkeersongeval in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Guilleminlaan in Geraardsbergen raakte een 18-jarige passagier zwaargewond nadat ze uit de wagen werd geslingerd. De jonge vrouw uit Grimminge kwam daarbij klem te zitten onder het voertuig. Voor de bestuurster was het al het tweede ongeval in de korte periode dat ze met de wagen rijdt. Net als bij haar eerste ongeval was ze ook nu onder invloed van alcohol.

