Slangen op maandag. Op 1 september heeft iedere leerling recht op een gezond klaslokaal

Dat onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in die periode bovendien de scholen maximaal openhield, verdient grote onderscheiding. Toch prijkt er ook op zijn rapport één dikke buis, en wel voor het vak 'ventilatie'. Verspil nooit een goede crisis, zegt men, maar op het vlak van de luchtkwaliteit in onze scholen heeft men dat devies alvast niet ter harte genomen. Vanaf september zitten onze kinderen opnieuw in klassen waar de luchtkwaliteit vergelijkbaar is met die in een duikboot. In zo'n slecht geventileerde klas werd het gros van de lucht die de leerling inademt al eens eerder ingeademd door een andere student.