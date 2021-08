Slangen op maandag. Nieuwe schooljaar wordt nooit geziene uitdaging voor beroepsgroep die voorbije jaar zelf de uitputting nabij was

Het siert onderwijsminister Weyts dat hij, tegen soms hysterische reacties in, de scholen tijdens deze pandemie maximaal heeft opengehouden. Maar nu begint het echte werk. Worstelde ons onderwijs voor corona al met de toenemende diversiteit van zijn leerlingen, dan komt daar nu nog eens een extra laag verschillen bovenop. Er gaapt intussen namelijk een ontzaglijke kloof tussen leerlingen die thuis konden terugvallen op een stimulerende en ondersteunende leeromgeving en zij die die ontbeerden. Geen aanleg, inspanning of talent kan de afwezigheid van computers, ruimte, rust en onderwijsondersteunende ouders compenseren. De Vlaamse regering voorziet 540 bijkomende leerkrachten om de opgelopen achterstand in te halen. Dat zal broodnodig zijn. Maar om in een ongelijk landschap excellentie een kans te geven, moet de organisatie van ons onderwijs herdacht worden, is flexibiliteit nodig en moet de leerkracht meer vrijheid krijgen. Is die ruimte er in ons sterk gereguleerd onderwijsveld?