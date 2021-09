Slangen op maandag. Met iedere schattige pony die het loodje legt, neemt het draagvlak voor de wolf wat af

Verdachte (19) fatale steekpar­tij op 15-jarige aangehou­den op verdenking van moord

26 september Jordy D. (19), de verdachte van de fatale steekpartij in Oostkamp waarbij de 15-jarige Milan M. het leven liet, is aangehouden op verdenking van moord. Dat is bevestigd aan onze redactie. Eerder vandaag reageerde de advocaat van Jordy M. bij VTM NIEUWS. Die zei dat zijn cliënt tot op het verhoor niet wist dat hij iemand had gedood. “En hij stortte volledig in toen dat duidelijk werd”, aldus advocaat Patrick Bernard Martens.