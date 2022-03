Slangen op maandag. Met het schaamrood op de kaken beseffen we dat men niet straffeloos op defensie kan blijven besparen

Touring: “Twee keer zoveel oproepen in krokusva­kan­tie als vorig jaar, maar nog niet cijfers van 2020"

Mobiliteitsorganisatie Touring heeft in de krokusvakantie dubbel zoveel oproepen als vorig jaar gekregen van vakantiegangers in het zuiden en in de skigebieden, maar de cijfers van 2020 worden nog niet geëvenaard. “We zitten nog niet op het niveau van voor de gezondheidscrisis”, klinkt het.

5 maart