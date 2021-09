Slangen op maandag. Met de creatie van een schrikklimaat richt de landbouwlobby haar pijlen niet enkel op de wolf, maar minstens zoveel op Zuhal Demir

Is er vandaag een belangrijker politiek thema dan de federale en Vlaamse begroting? Maar alleen al bij het woord begint iedereen spontaan te geeuwen. Met corona is men eraan gewoon geraakt om geld uit te geven dat er niet is. Toen was dat nodig, maar intussen is men in slaap gewiegd en schuift iedere overheid van dit land de moeilijke beslissingen door naar morgen, en blijft men om de lieve vrede met zijn fikken van wat lekker is voor de doorsneekiezer - zoals de dienstencheque.