Slangen op maandag. Maak Diependaele morgen minister van Zorg en de budgetten gaan voortaan naar wie gezond is

Net wanneer je denkt dat ook absurditeit zijn grenzen heeft, verschijnt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) ten tonele. In zijn eentje is hij erin geslaagd om van de sector van de socialewoningbouw zo'n boeltje te maken dat er geen baksteen meer op de andere gaat. Het gevolg is dat de minister de helft van zijn budget voor socialewoningbouw niet uitgegeven krijgt. Niet dat er geen vraag is, want al jaren staan 170.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Maar wat de minister betreft, mogen die gerust nog wat langer wachten, want de hervorming van de socialewoningsector gaat voor op het bouwen van nieuwe woningen. En als er dan een half miljard blijft liggen die bestemd is voor de sukkelaars op die wachtlijsten, besteed je dat budget toch gewoon aan wat Diependaele noemt “mensen die geen recht hebben op de sociale woonmarkt, maar wel geconfronteerd worden met de stijgende huur- en koopprijzen.” Dus wil hij het geld aan de private sector geven om er nieuwe projecten voor te bouwen, speciaal voor mensen die niét in aanmerking komen voor een sociale woning.