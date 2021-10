Slangen op maandag. Kunnen de sceptici nog lang de gevolgen van de klimaatverstoring blijven ontkennen?

Zelzate Rapper moet zich verantwoor­den voor dode albinopy­thon in kanaal Gent-Terneuzen: “Die uit onze videoclip verblijft levend en wel bij opvangcen­trum voor reptielen”

10 oktober Rapper Presta (25) moet zich verantwoorden bij de politie voor een foto met een viermeterlange albinopython op zijn Instagramaccount. Bijna een maand geleden werd een gelijkaardig exemplaar uit het kanaal Gent-Terneuzen gevist. De rapper wordt ervan verdacht het dier gedood en gedumpt te hebben. “Een misverstand”, volgens Presta. “Het exemplaar van de foto werd gebruikt voor mijn nieuwste clip en verblijft bij de vzw SOS Reptiel in Ichtegem. Het dier leeft nog en is in opperbeste conditie. Dit is gewoon pijnlijk toeval.”