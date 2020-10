Slangen op maandag. Is Vandenbroucke de grootste troef of de grootste bedreiging van De Croo I?

ASSISEN. De moord met het antieke revolver­tje: één héél klein kogeltje en Isabelle was dood

25 oktober Voor het assisenhof in Brugge begint deze week het proces tegen William De Bondt (53). Hij staat terecht voor moord op zijn partner Isabelle Deschodt (39). De vrouw overleed aan de gevolgen van één schot uit een klein antiek zakrevolvertje. Het duurde een tijd eer dat duidelijk werd. Door geklungel van de wetsdokter en door kontendraaierij van De Bondt. Die hield eerst vol dat Deschodt in het park aangevallen was. Dan dat het slachtoffer zichzelf in de borst schoot. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij schoot, maar sprak van “een ongeluk”.