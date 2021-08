Slangen op maandag. Hoe ver weg zijn de taliban?

Ontbijten met HLN-lezer Jan Foubert (58): “Twee jaar voor mijn pensioen nam ik ontslag en waagde sprong naar de horeca”

15 augustus In onze rubriek ‘Ontbijt met lezer’ belden we dit weekend aan bij Jan Foubert (58), uitbater van café Half Af in Appels. Hij heeft altijd in een papierfabriek gewerkt maar hij en zijn vrouw Ingrid (63) wilden graag samen nog iets ondernemen. Dus gaf hij zijn ontslag toen het café begin 2020 vrijkwam. “Mensen vragen mij nu of we ook met het café waren begonnen als we op voorhand van de pandemie hadden geweten, maar wie had zoiets ooit kunnen voorspellen?”