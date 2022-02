Slangen op maandag. Het verzet tegen de coronamaatregelen heeft ‘de ongehoorden’ opnieuw een groep en een identiteit gegeven

Wat als de ‘waterbom’ deze zomer op Vlaanderen was gevallen? 86.000 gezinnen getroffen, 8 miljard euro schade en vooral miserie in Gent en Dender­streek

Wat als de waterbom die de Vesdervallei afgelopen zomer te verduren kreeg over heel Vlaanderen was gevallen? Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) liet een simulatie uitvoeren. Wat blijkt? Meer dan 500 vierkante kilometer Vlaanderen zou in dat geval overstromen, met schade aan 86.000 woningen. Vooral in Gent en de Dendervallei is de situatie ernstig.

5:00