Slangen op maandag. Het is ongezond als een land enkel afhankelijk is van de kwaliteit van zijn leiders

Vlaamse overheid zal sneltests wél inzetten in woonzorg­cen­tra

7 november Vlaanderen heeft 4 miljoen antigene sneltests gekocht en wil die inzetten in de woonzorgcentra. Donderdag leek het er even op dat de Taskforce Testing daar anders over beslist had maar volgens minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zullen de sneltests wel kunnen worden gebruikt in de woonzorgcentra, zo staat te lezen in De Standaard. Wanneer ze ingezet zullen worden, wordt nog besproken, meldt zijn woordvoerder.