Slangen op maandag. Het inhoudelijke verhaal van Rousseaus Vooruit lijkt voorlopig flinterdun

Vandenbrou­c­ke: “Als onderwijs geen extra maatrege­len neemt, dan zullen we in andere sectoren forse maatrege­len moeten nemen”

21 maart Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) steunt de vraag van het onderwijsveld om leerkrachten prioritair te vaccineren niet. "Het is niet omdat je leerkrachten gaat vaccineren dat je de clusterbesmettingen in de scholen gaat beperken, want die ontwikkelen tussen kinderen onderling", zei hij zondag in "C'est pas tous les jours dimanche" op de Franstalige televisiezender RTL-TVi.