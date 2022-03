Slangen op maandag. Geen politicus is minister omdat men zo onmisbaar is of omdat men de bekwaamste of grootste specialist is

Weernieuws Daar is de lente: woensdag tot 20 graden

Vandaag halen we tot 14 graden en morgen moeten we even wat regenbuitjes doorspartelen, maar daarna wordt het écht lente. Woensdag klimt het kwik tot wel 20 graden – of om het in de woorden van onze weerman David Dehenauw te zeggen: “Het wordt een topdag.” Erg lang zal de pret wel niet duren: vrijdag daalt de maximumtemperatuur alweer tot slechts 13 graden.

