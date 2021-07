Slangen op maandag. Flaneren langs winkels maakte plaats voor scrollen en klikken, maar wordt er nog met gelijke wapens gestreden?

Binnenland Jan Jambon: “Werken Oosterweel stilleggen door PFOS-vervuiling geen goed idee”

4 juli De werken aan de Oosterweelwerf stilleggen als gevolg van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving is geen goed idee. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gezegd in VTM Nieuws. “Oosterweel is één groot leefbaarheidsproject en dus een oplossing voor het probleem”, zegt Jambon.