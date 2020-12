Slangen op maandag. Een fatsoenlijke knipbeurt is voor velen de balsem die de volgende dagen draaglijk maakt

Vlaams minister van Mobiliteit Peeters wil snel overleg over Brusselse stadstol, samenwer­kings­ak­koord moet problema­tiek leasewa­gens oplossen

6 december Er is dringend overleg nodig met de Brusselse regering over de plannen voor een Brusselse stadstol en liefst ook een samenwerkingsakkoord. Zoniet, zal de Vlaamse regering alle nodige juridische stappen ondernemen om de belangen van de Vlaamse pendelaars te beschermen. Dat verklaarde Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) in 'De zevende dag' (Eén). Hans Maertens (Voka) waarschuwde voor spitstechnologie bij de invoering van de stadstol, zoals het inschrijven van wagens in het Brussels Gewest om de taks te omzeilen.