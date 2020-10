Slangen op maandag. Deze pandemie zal nog tot het einde van volgend jaar ons leven beheersen: tijd om ze met moderne middelen te lijf te gaan

Maar dat wil niet zeggen dat iedereen enthousiast is over alle maatregelen. Begin vorige week lazen we dat 84% van de Vlamingen strengere maatregelen wilde. Wat de respondenten er niet bij vertelden, was dat ze vooral strenge maatregelen wilden voor anderen. Het eigen gedrag wordt doorgaans gereduceerd tot “het was maar een kwartiertje", “maar we kennen mekaar goed" of "dit is toch bij lange niet zo erg als...".