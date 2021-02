Slangen op maandag. De politieke carrière van El Kaouakibi is voorbij, zoveel is duidelijk

Er is geen verschoning voor de manier waarop El Kaouakibi deze crisis aanpakt. Ze zet niet enkel de politiek en Open Vld voor schut, ze laat ook de duizenden jongeren in de steek voor wie Let's Go Urban een steun, een netwerk en een springplank is. Groot bij dag, groot bij nacht, zegt men. Wie schittert wanneer het goed gaat, moet er ook staan wanneer het slecht gaat. En het gaat slecht. Wellicht zijn al die bedrijfjes rond de vzw opgericht met de beste intenties. Maar de juridische en financiële knoeiboel die gecreëerd werd, gaat in tegen alles wat Let's Go Urban wil zijn. Er is minder moed nodig om de stap naar de politiek te zetten, dan om de consequenties van die stap te aanvaarden.