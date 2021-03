Slangen op maandag. De enige reden waarom de loonnorm overeind blijft: gebrek aan een alternatief

Dat wordt weer eens iets nieuws, staken met thuiswerk. Even in de hal een paar autobanden in brand steken, gekleurd hesje over de jogging aantrekken en zwaaien maar met die vlag. Het lijkt wereldvreemd, staken voor opslag in tijden van ontslag. Een groot deel van de economie kreunt hartverscheurend onder de pandemie en in heel wat sectoren zal de heropstart bloedrood kleuren. Maar de bonden hebben een punt dat dit niet voor alle sectoren opgaat. Corona kent veel verliezers, maar ook enkele winnaars. Daar moet opslag kunnen, vinden ze. De bonden struikelen op die manier wel over de eigen retoriek, want doorgaans houden ze mordicus vast aan collectieve akkoorden.