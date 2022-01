Slangen op maandag. De absolute prioriteit is nu zorgen dat het land blijft draaien de volgende weken

En ineens lijkt de coronabarometer de heilige graal die voor sluiting van alle rekeningen het einde van Covid zal inluiden. Het is maar de vraag of je dezelfde barometer kan gebruiken wanneer je vanuit het regenachtige Vlaanderen ineens in de Gobiwoestijn of het Amazonewoud terechtkomt. De omikronvariant is zowel voor beleid, bevolking als experten onbekend territorium, waar we weinig van weten en nog meer over moeten leren. Is dit het ideale moment om een nieuwe barometer te lanceren? Of is dit de talisman die rust moet brengen in onrustige tijden, een geruststellende aai over een met Lourdes-water gevuld Onze-Lieve-Vrouwbeeldje?