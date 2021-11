Slangen op maandag. Bouchez loopt rond met een jerrycan om her en der politieke brandjes te stichten

Wie Bouchez morgen aan een tankstation zijn jerrycan ziet bijvullen, moet niet verbaasd zijn, want zijn ontvlambare strategie blijkt te werken. Fier vertelt hij in de televisiestudio's hoe sinds zijn aantreden het ledenaantal van de Franstalige liberalen met 14% steeg. Daarbovenop floot hij deze week zijn coalitiepartners terug, toen ze de patronale bijdragen voor de voetballers op het niveau van gewone stervelingen wilden brengen. Wie denkt dat dit Bouchez punten kost, vergist zich. Ook in Vlaanderen is het parler-vrai van Bouchez in verschillende middens populair. Vooral de achterbannen van N-VA en Open Vld smachten naar een partij met net zoveel haar op haar tanden en kleur in haar woorden. De Vlaams-nationalisten omdat het hen doet terugdenken aan de tijd dat N-VA nog fris in het debat zat, de Vlaamse liberalen omdat Bouchez met zijn discours suggereert dat Open Vld maar een lichtblauw homeopathisch aftreksel van het liberalisme is.