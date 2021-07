Slangen op maandag. Bestaat er in ons land dan scheiding van kerk en staat?

Liesbeth Homans (N-VA) in 11 ju­li-toespraak: "Verminde­ring aantal parlements­le­den mag geen taboe zijn”

11 juli De coronacrisis heeft volgens Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) de "zwakheden en beperkingen" van de Belgische staatsstructuur blootgelegd. Het Vlaams Parlement neemt volgens haar het voortouw om na te denken over een "vereenvoudigde en logische staatsstructuur". In afwachting van die veranderingen moet Vlaanderen ook nadenken over interne hervormingen zoals het verminderen van het aantal politieke mandaten. Ook een vermindering van het aantal parlementsleden mag volgens Homans "absoluut geen taboe" zijn. Dat heeft ze gezegd in haar 11 juli-toespraak in de plantentuin van Meise.