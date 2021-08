Slangen op maandag. Als er één discipline is waarin België jaar na jaar in de medailles valt, is het wel die van hoogste overheidsbeslag

Waarom Vlamingen zo tuk zijn op Durbuy, ‘het kleinste stadje ter wereld’ (maar eigenlijk groter dan Gent)

5:00 Het kleine wonder. Hoewel Durbuy, een middeleeuwse stadje in de Ardennen, “niks bijzonders” te verkopen heeft - en dat zeggen ze daar zelf - is het toch al meer dan een eeuw een publiekstrekker van hier tot in Tokio. Ook vele Vlamingen streken er neer, en dat is zeker niet alleen te danken aan ‘monsieur Koek’, de flamboyante apothekerszoon met het brilletje. Vanwaar komt onze fascinatie voor dit “kleinste stadje ter wereld”?