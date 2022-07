Slang slikt vis in geheel op in zijriviertje van Ourthe in de Ardennen

Op beelden is te zien hoe een slang een vis in zijn geheel inslikt in de Ardennen. De vis probeert zich tevergeefs los te wurmen uit de kaken van de slang. De slang ligt in een zijriviertje van de Ourthe in Vecpré, Rendeux. De ringslang is een inheemse slangensoort die niet giftig of gevaarlijk is voor de mens, toch is ze zeldzaam in onze contreien. Het reptiel kan tot 120 cm lang worden.