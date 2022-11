Slagerijketen Renmans ontkent sluiting van honderd beenhouwerijen

In samenspraak met Aldi zijn onrendabele verkooppunten gesloten. Sinds april 2020 sloot de keten 30 slagerijen, en opende er drie. Maar er is geen reden meer voor een groot aantal sluitingen. “De mogelijkheid bestaat altijd dat we de ene of de andere slagerij sluiten. Maar in geen geval zijn we van plan 80 tot 100 vestigingen te sluiten zoals in de pers is verschenen,” verzekert Rik Renmans, gedelegeerd bestuurder van de slagerijketen. “Er liggen zelfs plannen op tafel voor de opening van bijkomende slagerijen in de komende jaren.” Nieuwe openingen zijn vooral in samenspraak met discounter Aldi gepland, maar Renmans zegt dat ook enkele “stand alone-projecten” worden bekeken.