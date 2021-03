Slag om Boekenbeurs begonnen: Kortrijk en Gent hebben al dossier opgevraagd

De boekenbeurs, dat is Antwerpen. Zo zit het in onze hoofden gebeiteld. Logisch dat de stad het event liever niet ziet verhuizen. “We gaan er alles aan doen om de boekenbeurs hier te houden,” zegt cultuurschepen Nabilla Ait Daoud. Het woord ‘alles’ moet u niet letterlijk nemen. Om te beginnen is Antwerpen niet van plan om Boek.be over te nemen. “Een commerciële organisatie runnen, is niet de taak van een stad,” zegt de schepen. “Maar is er een kandidaat die graag in Antwerpen wil blijven, dan horen wij graag op welke manier wij kunnen helpen.” Of Antwerpen een zaal in de aanbieding heeft, of personeel, of logistieke steun, kan de schepen niet zeggen, want “wij gaan eerst luisteren naar de noden van de overnemer.”