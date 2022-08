Slachtoffers voortaan automatisch gebrieft bij vrijlating dader

Dit verandert vanaf vandaag in het seksueel strafrecht: minister Van Quickenbor­ne geeft meer uitleg bij HLN LIVE

Vanaf 1 juni gaat het nieuw seksueel strafrecht van kracht. Ook spiking zal daarvan deel uitmaken, het fenomeen waarbij drugs of medicatie in een drankje wordt verwerkt met als doel seksueel misbruik. “De celstraffen zullen daardoor stijgen van maximaal 10 tot 15 jaar”, zegt minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld). En zelfs als spiking niet volledig bewezen is, kan een vermeend dader toch worden vervolgd.

1 juni