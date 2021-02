Slachtoffers van de schietpartij in Luik kunnen Belgische Staat dagvaarden

Magnette wil vaccin AstraZene­ca voor studenten, Vandenbrou­c­ke staat op de rem: "Jongeren perspec­tief geven betekent niet hen eerst vaccineren”

11:39 Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) wil de impact van het advies over het gebruik van het AstraZeneca-vaccin in kaart laten brengen door experts. De minister wil ook een "misverstand" over een mogelijke voorrang voor jongeren rechtzetten. "Als je jonge mensen perspectief wil geven dan is het niet zo dat je die jonge mensen als eerste moet vaccineren", zei Vandenbroucke vanmorgen in De Ochtend. "Dat wil ook niet zeggen dat jonge mensen tot het laatste zullen moeten wachten. Dat is nooit gezegd.”