Slachtoffers van carnavalsdrama in Strépy krijgen gezicht: "Rust zacht”

Het gaat onder meer om Fred Cicero, een medewerker van L’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF). Het ACFF staat in voor het Franstalige amateurvoetbal. De organisatie meldt zelf het overlijden van Cicero op Facebook. “De ACFF is in rouw”, klinkt het. “Fred Cicero is een van de slachtoffers van de Strépy-tragedie. Hij was een gewaardeerde medewerker van de afdeling ‘Formation des Cadres’. Rust zacht, Fred.”