Slachtoffers van aanslagen in Brussel komen vanaf 6 maart aan de beurt op terreurproces

ASSISEN. Glazenwas­ser vindt nu troost in de Bijbel

Elke avond voor het slapen gaan, slaat ex-glazenwasser Stephaan Du Lion een kruisje. In zijn cel heeft hij een Bijbel. Af en toe leest hij daar in en dat geeft hem troost. Al schiet zijn gemoed nog af en toe vol. Zo ook gisteren. Heel even.

