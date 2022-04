Slachtoffers opgelucht na veroordeling Jan Fabre: “Eindelijk is er die erkenning”

De vrouwen spreken over een ‘mijlpaal’ voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. “Na zoveel jaren, zo veel slachtoffers, is er eindelijk erkenning”, reageren ze tevreden. “Voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, zeker door een dader die in een machtspositie tegenover je staat, is het erg moeilijk om te spreken. Je weet niet of er naar je geluisterd zal worden, of je geloofd zal worden, wat de persoonlijke en professionele gevolgen zullen zijn als je spreekt. Het is voor elk van ons een persoonlijke overwinning dat we onze stem hebben durven laten horen. Dat de rechtbank ernaar geluisterd heeft en ons gelooft, is een belangrijke tweede overwinning. Dat Fabre gestopt wordt in zijn schadelijk patroon en geen slachtoffers meer mag maken, is een derde overwinning.”

Maatschappelijke verandering

Dat Fabre geen effectieve celstraf krijgt, zorgt niet voor ontgoocheling. “Dit vonnis zendt een duidelijk signaal aan de samenleving dat dit soort gedrag ontoelaatbaar en strafbaar is”, vervolgen de slachtoffers. “Voor ons is de essentie dat zijn gedrag wordt erkend als schadelijk en verkeerd, en dat het stopt. We wilden excuses en gedragsverandering van zijn kant en een stap in de richting van maatschappelijke verandering. We hopen dat de drempel om te spreken voor andere slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag door deze zaak verlaagd is. Ook hopen we dat mensen solidair durven zijn met slachtoffers. Als iemand je een verhaal vertelt, dat je niet meteen kritisch of lacherig reageert. Dat je een slachtoffer ondersteunt en dat er bepaalde systemen binnen organisaties in het leven geroepen worden, waardoor daders van grensoverschrijdend gedrag niet zomaar hun gang kunnen gaan.”

Verjaarde feiten

Voor bepaalde feiten deed de rechtbank geen uitspraak, maar ook daar tonen de slachtoffers begrip voor. “ We wisten dat de kans op verjaring bestond”, zeggen ze nog. “Bepaalde zaken dateren van jaren geleden en we begrijpen dat de rechtbank om technische redenen geen oordeel meer kan vellen over de verjaarde feiten. Dat is spijtig, maar ondergeschikt aan het feit dat we niet langer wilden zwijgen en Fabre nu ook schuldig verklaard wordt voor geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer én aanranding van de eerbaarheid.”