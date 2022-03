Slachtoffers carnavalsdrama worden herdacht met witte ballonnen in Strépy

Maasmechelen Limburgse begrafenis­on­der­ne­mer bouwt Tesla model S om tot rouwwagen

Papillon uitvaartzorg uit Maasmechelen is met hun elektrische rouwwagen de eerste in België die hun overledenen zullen vervoeren in een Tesla model S. “Om ervoor te zorgen dat deze hoog en lang genoeg is hebben wij de wagen verzaagd en verder uitgebouwd”, klinkt het. De rouwwagen werd samen met Lydia Peeters (Open Vld), minister van Mobiliteit, officieel voorgesteld op de Funeral@work-uitvaartbeurs in Leuven.

