“Slachtoffers aanslagen Brussel worden in de steek gelaten door de staat”, zeggen advocaten

RECONSTRUC­TIE. De aanslag in Maalbeek: “De rinkelende gsm’s van slachtof­fers waren het ergst. Jij weet dat ze nooit meer gaan opnemen”

“De anderen hebben hun werk gedaan. Nu is het aan ons.” Een uur en dertien minuten na de aanslagen in Zaventem blaast Khalid El Bakraoui zich op in het metrostation Maalbeek. Een vuurzee raast door de wagon. “Ik zag reizigers na de explosie in paniek op de sporen springen, en geëlektrocuteerd worden.” De aanslag in het metrostation, door de ogen van de terroristen, slachtoffers en hulpverleners.

10:49