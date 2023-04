Slachtoffer van Nederlandse spermadonor met meer dan 500 nakomelingen getuigt: “Ik verweet het mezelf”

Lucie Brugge leerde Jonathan M. kennen via een website. “Het is zo’n website waarbij je jezelf voorstelt”, vertelt Lucie aan VTM Nieuws. Jonathan M. reageerde op haar bericht. “Ik zou je graag willen helpen aan een vierde kindje”, klonk het. Over het aantal donaties dat hij al had gedaan, was hij niet eerlijk. Het zoontje van Lucie zou zogezegd het vijftiende kind worden, maar in werkelijkheid had hij al meer dan honderd nakomelingen. Lucie moest dit vernemen via televisie.

“Ik kreeg onmiddellijk hartkloppingen en dacht: ‘Help, wat is dit?’ Hoe heb ik die man kunnen vertrouwen? Ik ging het mezelf verwijten. Wat heb ik over het hoofd gezien? Ben ik nu gek? Al vrij snel kwam het besef dat hij alle klinieken heeft opgelicht. Hij heeft alle psychologen verteld dat hij alleen daar zou doneren. Hij heeft alle moeders opgelicht”, klinkt het.

Er staat geen cijfer op het aantal kinderen dat iemand via privédonaties mag verwekken in Nederland. Toch trokken enkele ouders naar de rechtbank, omdat ze willen dat Jonathan M. stopt in het belang van de kinderen. “Ik vind het schadelijk dat hij zo over de grens is gegaan. Bij een toekomstige ontmoeting moet mijn kind zich afvragen of het misschien een broer of zus is, vooraleer het leven verder kan gaan”, luidt het.

De rechter geeft de ouders gelijk. Jonathan M. mag geen nieuwe wensouders meer contacteren of helpen. Doet hij dat toch, dan moet hij een dwangsom van 100.000 euro betalen. “Ik vind het goed dat hij gestopt is. We hebben de zaak aangespannen voor andere wensouders. Ik zou graag zien dat het in de wet verandert, zodat je niet nog meer massadonoren krijgt”, aldus Lucie.

Volledig scherm Het zoontje van Lucie werd verwekt met het zaad van de Nederlandse spermadonor Jonathan M. © VTM Nieuws