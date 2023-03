Slachtoffer tijdens proces aanslagen: "Zeven jaar verloren, kinderen niet zien opgroeien"

Op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 staat vandaag de eerste getuigenis op het programma van een van de slachtoffers van de aanslag in metrostation Maalbeek. Verder getuigen verschillende overlevers of nabestaanden over de aanslag op Brussels Airport. “Ik was een vrolijke persoon, ik hield van het leven. Maar na de aanslagen weigerde ik naar buiten te gaan”, zegt een van de slachtoffers.

Ik heb zeven jaar van mijn leven verloren en heb mijn kinderen zo lang niet zien opgroeien. Dat heeft Sylvie Ingels, slachtoffer van de aanslagen in Zaventem, tijdens haar getuigenis gezet. De vrouw was samen met haar echtgenoot op de luchthaven toen de bommen ontploften.

Haar man was al op de parking maar Inghels was nog terug naarbinnen gegaan om naar het toilet te gaan. Ze beschreef de onbeschrijfelijke chaos na de ontploffingen en dacht: “Dit is het einde, ik ga vier wezen achterlaten”. Uiteindelijk vlucht ze naar buiten, waar ze op de parking haar echtgenoot terugvond. Die vroeg of ze niet nog mensen moesten helpen. “Ik schaam me ervoor, maar ik heb gezegd dat we zo snel mogelijk moesten vertrekken. Ik wilde alleen maar mijn kinderen gaan halen en ze vasthouden.”

Quote Ik herken mezelf niet meer en de mensen rondom mij ook niet. Sylvie Inghels, slachtoffer van de aanslagen in Zaventem.

De psychologische impact van de aanslagen is enorm. “Ik sliep niet meer, ik had nachtmerries, wilde niet meer naar buiten”, aldus de vrouw. Ze moest ook tal van onderzoeken ondergaan voor fysieke klachten, zoals migraine, duizeligheid en een tijdelijke verlamming in haar gezicht. “Ik herken mezelf niet meer en de mensen rondom mij ook niet. Ik was een vrolijke persoon, ik hield van het leven. Maar na de aanslagen weigerde ik naar buiten te gaan, kon niet meer elke dag gaan werken, ik verloor vrienden en wilde niemand meer zien.” De vrouw neemt tot vandaag antidepressiva en slaapmiddelen.

Naaktfouilles

Naast de getuigenissen krijgen de partijen nog de kans om vragen te stellen aan twee verantwoordelijken van de misdaadsectie van de Brusselse federale gerechtelijke politie en van het labo die op 22 maart 2016 actief ter plaatse kwamen in Zaventem. Maar dat is nog een uitloper van de vorige fase van het proces, de voorstelling van het onderzoek. De twee konden eerder niet aanwezig zijn.

Na het arrest van het hof van beroep van maandag, dat na systematische naaktfouilles ook de squats of kniebuigingen verbood bij de beschuldigden, was het de vraag of de politie effectief zou stoppen met die squats. Dat bleek het geval, al waren er wel naaktfouilles. De beschuldigden moesten zich uitkleden, eerst alleen hun bovenlichaam, daarna alleen hun onderlichaam, om na te gaan of ze geen gevaarlijke voorwerpen verborgen. Ze werden daarbij niet aangeraakt.

De verdediging eiste dat de voorzitster aan de zeven beschuldigden daarop de vraag zou stellen of ze naakt gefouilleerd werden, zoals ze dat al doet sinds de eerste weken van het proces. Daarop ontspon zich een discussie, omdat voorzitster Laurence Massart het nut niet inzag van die vraag. Iedere dag krijgt ze de individuele motiveringen van de politie van de fouilles, die voor de fouilles opgesteld worden maar aankondigen dat ze effectief zullen plaatsvinden.

Nicolas Cohen, advocaat van beschuldigde Bilal El Makhoukhi, legde uit dat de verdediging meent dat de naaktfouilles, zoals die nu nog dagelijks plaatsvinden, “disproportioneel” en - volgens de uitspraak in eerste aanleg - dus “illegaal” zijn. Delphine Paci, advocate van Salah Abdeslam, zei dat ze een deurwaarder moesten inschakelen als de vraag niet werd gesteld.

Volledig scherm Abrini. © BELGA

Nadat de vraag finaal toch werd gesteld, bleef Abdeslam voor het eerst sinds lang weer in de box zitten. Op een enkele uitzondering na was Abdeslam de voorbije weken afwezig gebleven. Hij betichtte een politieman ervan dat die hem een vuistslag had toegediend. Eerst probeerde hij wel nog een punt maken. “We krijgen de hele tijd kritiek van de democratie, maar dit soort perverse praktijken wordt zelfs niet in een dictatuur toegepast.” Hij verwees vervolgens naar Turkije, Marokko en Algerije.

Voor Abdeslam had Abrini nog het woord genomen, die - helemaal anders dan Abdeslam - een enigszins bedremmelde indruk gaf. “Sorry dat we hier nog over praten, nu de slachtoffers getuigen”, stamelde Abrini. “Vandaag verliep anders dan de andere dagen. Niemand keek vandaag naar onze anus, er was geen politieman die onze intieme delen bekeek. Ik hoop dat dit geen uitzondering is.”

Abrini noemde de squats bij de naaktfouilles “vernederend”. “Ze dienden tot niks. Het is goed voor iedereen dat ze afgeschaft zijn. Al jaren word ik zo behandeld. Sommige zaken zijn niet correct en moesten stoppen. Normaal gaat een politieagent op handen en voeten achter mij zitten, hij ziet zaken die ik van mijn leven nog niet gezien heb. Ik begrijp ook niet goed waarom ik een kogelvrije vest moet aandoen als ik toch in een gepantserd voertuig getransporteerd wordt.”