Slachtoffer onthult waarom 'Eveline' om opvallende kousen vroeg

Bommenwer­per uit Tweede Wereldoor­log doorkruist woensdag Belgisch luchtruim

In het kader van de verjaardag van de Bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog zal woensdag een Britse Lancaster-bommenwerper het Belgische en Nederlandse luchtruim doorkruisen. Het vliegtuig, dat deel uitmaakt van de ‘Battle of Britain Memorial Flight’ van de Britse Royal Air Force, was van groot belang tijdens de Tweede Wereldoorlog.

1 mei