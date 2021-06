Slachtoffer groepsverkrachting getuigt over moeizame verwerking: “Mijn lichaam is nog steeds niet terug van mij”

“Het lijkt me horror.” Liesbeth Kennes zucht wanneer ze de feiten herhaalt die afgelopen week aan het licht kwamen. Hoe een meisje van 14 slechts aan één vriendin had toevertrouwd dat een groep jongeren haar had verkracht, waaronder ook haar ex-vriend. En toen bleek dat er beelden van verspreid werden, geen andere uitweg zag dan uit het leven te stappen. Kennes is experte seksueel misbruik en begeleidde als ervaringsdeskundige in het verleden tal van slachtoffers van seksueel geweld. Of en hoe slachtoffers van verkrachting er weer bovenop komen, verschilt van persoon tot persoon, en hangt af van karakter en eerdere ervaringen. “Ik kan begrijpen dat een tiener denkt dat er geen uitweg meer is. Voor haar voelde het wellicht alsof haar leven voorbij was. Jongeren ontwikkelen volop hun zelf- en wereldbeeld. Word je in die fase geraakt, kan de schade groter zijn dan bij iemand die al een stevige basis heeft.”