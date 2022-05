Slachtoffer getuigt over blootfilmpjes die hij stuurde: “Eveline verleidde niet alleen BV’s. Zo gênant dat ik er ook intrapte”

Ook apparte­ments­be­wo­ners en sociale huurders krijgen stookolie­pre­mie

Appartementsbewoners en sociale huurders die hun woning verwarmen met stookolie, propaan of butaangas hebben eveneens recht op de federale premie van 200 euro. Dat zegt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Er was onduidelijkheid over de premie ontstaan nadat bekend werd dat die groepen voorlopig niet kunnen genieten van de btw-verlaging op gas en elektriciteit wanneer er slechts één aansluiting is.

