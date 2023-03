Slachtoffer getuigt op terreurproces: “Ik vergeef de beschuldigden, om de bladzijde te kunnen omslaan”

Toen ze terug thuis was met haar kinderen, kreeg de vrouw oorpijn en even later een acute blindedarmontstekin. “Waarschijnlijk door de schok, zei een arts”. Via haar werk kreeg het slachtoffer de kans om naar een psycholoog te gaan, maar ze durfde lang haar huis niet uit. “Het heeft jaren geduurd voor ik het openbaar vervoer weer kon nemen. Anderhalf jaar later heb ik geprobeerd om weer in de luchthaven te werken, maar dat is niet gelukt. Ik heb gevraagd om een overplaatsing zodat ik niet in de massa moet komen of het openbaar vervoer moet nemen”, aldus de vrouw. “Ik kom niet meer in de stad. Ik koop alles online. Zo ziet mijn leven er nu uit.”