Slachtoffer getuigt emotioneel en bevend over aanslagen in Brussel: “Ik ben hier vandaag om de controle over mijn leven terug te nemen"

"Ik ben hier vandaag om de controle over mijn leven terug te nemen." Dat zei een jonge vrouw vandaag tijdens haar getuigenis over haar ervaringen na de aanslagen van 22 maart. De vrouw kampt met zware paniekaanvallen en vertelde over de vele triggers waarmee ze leeft.

De vrouw was op 22 maart 2016 op de luchthaven toen de bommen ontplofte. Ze herinnert zich niet meer veel van de dag, maar wel het beeld van "vee" op het tarmac, of hoe ze op elkaar gepakt als sardientjes werden weggevoerd.

De nu 33-jarige vrouw, die in de rechtbank erg emotioneel was en aan het beven was, vertelde hoe ze op 23 maart wakker werd en begon te leven op automatische piloot, met zware paniekaanvallen waarbij heel haar lichaam trilt. "Ik kan mijn lichaam onmogelijk controleren, ik ben kwaad op mezelf dat ik dat niet meer kan." De angsten van de vrouw, die 26 jaar was op het moment van de aanslagen, worden getriggerd door allerhande geluiden: vliegtuigen, alarmen, sirenes, bommetjes, ... "Ik ben 24 uur op 24 alert. Ik ben me bewust van elk geluid. Ik kan me niet meer concentreren", zei ze.

Ze sprak over uitputting, over vrienden en familieleden die ze niet meer spreekt sinds de paniekaanvallen begonnen en hoe ze de hoop verloor dat haar leven, na een moeilijke kindertijd, ooit gelukkig en vreedzaam zal zijn. Ook voelt ze zich vaak schuldig over hoe ze zich voelt, zegt ze, want velen hebben het nog zwaarder gehad dan zij.

De vrouw uitte ook haar boosheid en frustraties uit tegenover de psychologen, psychiaters en expertiseartsen van de verzekeringen. "Mijn legitimiteit wordt constant beoordeeld en ontkend, ook door mijn familie die me waarschijnlijk toch niet kan helpen", zei ze. Ze zegt geen vertrouwen meer te hebben in haar land, dat "gebroken is".

"Ik ben een toeschouwer van mijn eigen lichaam. Maar vandaag ben ik hier om de controle over mijn lichaam terug te nemen", besloot de vrouw. "We hebben allemaal een deel van onszelf achtergelaten in de luchthaven of in de metro, vandaag begin ik aan de rest van mijn leven.”