Skydiver Nicola (32) zat in neergestort IJslands sportvliegtuigje: “Hij leefde voor het avontuur”

Rousseau: “Dicht bij code oranje, maar we moeten voorzich­tig blijven”

Volgens Vooruit-voorzitter Conner Rousseau staan we dicht bij code oranje op de coronabarometer. “Ik gok dat we over een week, twee weken die beslissing kunnen nemen”, zei hij in ‘De Zevende Dag’. “Maar we moeten wel voorzichtig en veilig versoepelen, met de barometer als houvast.” Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) liet weten dat het zijn “aanvoelen is dat we dicht bij code oranje staan”.

15:57