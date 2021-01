Skiverhuurders vragen om weer open te mogen gaan

In de brief herinnert de federatie eraan dat het beoefenen van alpineskiën in Frankrijk onmogelijk is gemaakt door de sluiting van skiliften, maar dat het langlaufen en het skiën op zich wel zijn toegestaan. De opstelling van een protocol dat de eerbiediging van hygiëne en sociale afstandsmaatregelen mogelijk maakt, is een ander argument van de skiverhuurbedrijven, die ook van mening zijn dat de heropening van de verhuur een beter beheer van de toeristenstromen mogelijk zou maken.



"De heropening van verhuur en skiliften zou het mogelijk maken om het publiek in kleinere aantallen op alle sites te regelen en daardoor de toeristen te controleren op basis van de sport die ze beoefenen. Om al deze redenen zijn we van mening dat de heropening van onze verhuur en skiliften, in plaats van chaos te brengen in de huidige situatie in de Hoge Venen, het mogelijk zou maken om de stroom van toeristen te structureren, monitoren en kanaliseren", stelt de federatie in de brief.