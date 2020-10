Situatie in woonzorgcentra wordt ernstiger: “17 procent van de Vlaamse rusthuizen heeft minstens 1 Covid-geval"

De Belgische coronacijfers stijgen razendsnel én over de hele lijn: niet alleen het aantal besmettingen neemt toe, ook het aantal nieuwe hospitalisaties stijgt en de situatie in woonzorgcentra wordt ernstiger. “De stabiliserende trend die we vorige week zagen in de Waalse woonzorgcentra is opnieuw ontspoord”, zo zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van de Crisiscel.

Hoe ernstig het precies gesteld is met de Belgische rusthuizen? “De meerderheid van de woonzorgcentra is gelukkig nog Covid-vrij”, stelt Van Gucht gerust. “In Vlaanderen is dat bijvoorbeeld 83 procent.”

Alleen neemt het aantal rusthuizen met Covid-19-patiënten snel toe. “De stabiliserende trend die we vorige week in Wallonië zagen, is inmiddels weer ontspoord. Het aantal nieuwe besmettingen is er in een week tijd verdubbeld. In Vlaanderen is de besmettingsgraad lager, maar ook daar zien we een verdubbeling op weekbasis”, aldus Van Gucht. Een klein lichtpuntje: “In Brussel lijkt de trend wel te stabiliseren.”

“Op 13 oktober hadden in totaal 11 op 1.000 bewoners in de Vlaamse woonzorgcentra een Covid-19-besmetting. In Wallonië was dat 34 op 1.000 en in Brussel 13 op 1.000. Van de Vlaamse woonzorgcentra heeft 17 procent minstens één Covid-geval. In Wallonië is dat 33 procent en in Brussel 27 procent. Zo’n 3,4 procent van de woonzorgcentra kent momenteel een grote uitbraak.”