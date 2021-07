Situatie in Vlaanderen: kritieke overstromingen van Demerbekken, Dijlebekken en Netebekken niet uitgesloten

De Aa in Turnhout is uit haar oevers getreden waardoor twee straten blank staan.

De waterpeilen van de Scheppelijke Nete in Mol en de Vunt in Wilsele (Leuven) hebben het alarmpeil overschreden: enkele woningen krijgen met wateroverlast te maken. Op verschillende plekken tussen de taalgrens en Leuven treedt de Dijle buiten zijn oevers: hier en daar worden enkele woningen bedreigd. Het wachtbekken van Egenhoven in Heverlee (Leuven) wordt aangesproken om de Leuvense binnenstad te beschermen. Ook in Rotselaar treedt de Dijle buiten zijn oevers. Het waterpeil op de Winge in Holsbeek, Rotselaar en Wezemaal zal vermoedelijk blijven stijgen: de waterloop dreigt te overstromen en de omliggende woningen in gevaar te brengen.

Volledig scherm De Aa in Turnhout is uit haar oevers getreden. Enkele straten staan blank. © Politie Regio Turnhout

Op de Kleine Nete in Kasterlee en Herentals worden ondanks stijgende waterpeilen geen overstromingen verwacht. Ook op de Molse Nete, de Grote Nete en de Grote Laak zullen zich naar verwachting geen kritieke overstromingen voordoen.

Overal in het Maasbekken staan de waterpeilen hoog: de wachtbekkens op de Dommel in Overpelt en de Jeker in Lauw (Tongeren) worden gevuld, maar daar verwacht de Vlaamse Milieumaatschappij voorlopig geen kritieke overstromingen. Overal in het Demerbekken staan de waterpeilen dan weer hoog tot zeer hoog: de Vlaamse Milieumaatschappij vreest problemen op de Grote Gete, die het centrum van Hoegaarden bedreigen. Het waterpeil van de Kleine Gete is in Orsmaal (Linter) boven het alarmpeil gestegen. De wachtbekkens van de Herk worden gevuld. Langs de Herk worden problemen verwacht in Stevoort en aan de sporthal in Alken. Ook de Begijnebeek zal ondanks de wachtbekkens buiten zijn oevers treden in Diest. De Demer opwaarts Diest en Hasselt is eveneens boven het alarmpeil uitgestegen, maar heeft zijn maximum zowat bereikt.

Volledig scherm Waterellende aan de Kessel-Losesteenweg in Leuven. © KAR

“De regenzone die nu nog over deze bekkens trekt kent verschillende onweersclusters die op korte tijd nog veel neerslag kunnen doen vallen. Deze clusters zijn onvoorspelbaar, vandaar dat waakzaamheid noodzakelijk blijft”, stelt de Vlaamse Milieumaatschappij, die de situatie op de voet opvolgt.

Sinds dinsdag is er veel neerslag gevallen over het zuidoostelijk deel van Vlaanderen. Met 100 mm neerslag op 48 uur tijd is Voeren het hardst getroffen. De Voer en de Berwijn bereikten historisch hoge waterstanden. Het waterpeil van de Voer is ondertussen gedaald en ook op de Berwijn is de daling ingezet. De Vlaamse Milieumaatschappij verwacht daar geen nieuwe stijgingen.