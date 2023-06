“Situatie in Rusland is perfecte bliksemafleider voor wat er bij ons in de politiek is gebeurd”

Dronken chauffeur ramt geparkeer­de wagen tegen garagemuur in Aartselaar

In de Guido Gezellestraat in Aartselaar is zondagochtend een auto tegen een geparkeerde wagen aangereden. Door de impact werd het geparkeerde voertuig weggeslingerd en knalde het tegen de gevel van een garage. De muur van de garage stortte daarop gedeeltelijk in.