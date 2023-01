Situatie in gevangenis Sint-Gillis was “nog nooit zo schrijnend”: zelfdodingen, personeelstekort en overbevolking

De situatie in de gevangenis van Sint-Gillis is “nog nooit zo schrijnend geweest”. Dat blijkt onder andere uit een vertrouwelijk document dat ‘De Morgen’ kon inkijken. Eerder bekritiseerde ook het Collectief van Familieleden van de Gedetineerden van België de “rampzalige leefomstandigheden” in de gevangenis.

Volgens ‘De Morgen’ stapten drie gevangenen uit het leven in vier maanden tijd en kan het personeel de situatie niet meer aan. De Commissie van Toezicht van de gevangenis van Sint-Gillis schreef midden december een brief, onder anderen aan de burgemeester van Sint-Gillis, waarin enkele pijnpunten werden blootgelegd. De commissie heeft het over een “grove schending van de Europese Mensenrechten”.

In de brief wordt onder meer verwezen naar de “dramatische achteruitgang voor gedetineerden en personeel”. “De situatie is nog nooit zo erg geweest”, staat er te lezen.

Onleefbare cellen

De drie hoofdproblemen zijn het structureel personeelstekort, de ernstige overbevolking en de verouderde infrastructuur. Voor dat laatste probleem besliste de directie van de gevangenis wel al om geen matrassen meer op de grond te leggen. In de plaats daarvan worden echter cellen in gebruik genomen die eigenlijk niet leefbaar zijn. Zo zijn verschillende cellen uitgebrand of hebben ze kapotte ruiten die door textiel of karton worden bedekt.

“In de strafcellen is er soms geen water meer om zich te wassen, waskuipen ontbreken en de matrassen zijn vuil en gescheurd; het sanitair is er defect en er verspreidt zich een heel vieze geur”, klinkt het.

