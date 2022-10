Sint-Truiden, waar bestuurders al te vaak buiten de lijntjes kleuren: "Ze arrangeren hier werkelijk alles”

ONZE OPINIE: “Mentale problemen? Het was niet de hele waarheid, maar een halve”

“Meryame Kitir (Vooruit) out door mentale problemen? Het was niet de hele waarheid, maar een halve", dat schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. Maar vragen daarover van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) zette het parlement in vuur en vlam. “Alsof zodra de term ‘mentaal welzijn’ valt, geen enkele vraag, twijfel of kritiek over het vertrek van een minister nog mag.”

