Sint-Truiden richt commissie op die lening aan Cleeren “tot op het bot” moet onderzoeken

De gemeenteraad van Sint-Truiden heeft deze avond een commissie in het leven geroepen die een onderzoek moet starten naar hoe het mogelijk was dat oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V) een lening van 65.000 euro kon krijgen zonder dat het stadsbestuur daarvan afwist. De verschillende fracties waren reeds vorige week overeengekomen dat zo'n commissie nodig was en dat die de rol die financieel directeur Kris Vandijck in de hele saga heeft gespeeld moet onderzoeken.

Omwille van privacyredenen gebeurde de oprichting van de commissie achter gesloten deuren. In deze setting werd alvast beslist dat de commissie er komt en dat Audit Vlaanderen zijn werk moet kunnen doen. "Namens mijn fractie heb ik ook voorgesteld dat er een gerechtelijk onderzoek zou komen", verduidelijkte gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit) na afloop van de gemeenteraad. "Daarover gaan we de komende dagen met de fractieleiders samenzitten, om te kijken hoe we dat concreet gaan uitwerken. In het geval van een strafklacht gaan we echt tot op het bot gaan. Ik denk dat de burger dit verwacht."

Over hoe Jef Cleeren die lening kon krijgen, is niet gesproken geweest tijdens de zitting achter gesloten deuren. "Ik voel me ook niet geroepen als politieker om dat zelf te onderzoeken. Het is de job van de beroepsmensen om te onderzoeken wat er verkeerd gelopen is.”

Bedrijfsrevisor

Eerder op de avond had Vandenhove gesuggereerd om een bedrijfsrevisor aan te stellen die de rekeningen van de stad zou moeten onderzoeken. "Ik heb dat punt uiteindelijk teruggetrokken, omdat de waarnemende burgemeester (Jelle Engelbosch (N-VA), red.) toegezegd heeft om binnen de twee maanden zelf met een voorstel te komen vanuit de meerderheid. Het is vooral een kwestie dat er een externe firma, al dan niet samen met een bedrijfsrevisor, aan de slag gaat om te kijken hoe het nu echt zit met de gemeentefinanciën van de stad Sint-Truiden, want iedereen maakt zich daar zorgen over. Zowel wat betreft de financiën van de stad als het OCMW en Zorgbedrijf, maar ook van de verschillende autonome gemeentebedrijven. Als er binnen de twee maanden een voorstel komt om die financiën door te lichten, dan is dat oké voor ons. Ik denk dat dit echt nodig is, zodat we weten waar we staan.”