Singles zijn getinder en gewandel beu: snel weer daten op café zonder afstand en mét eerste kus

Spierbun­del met peperkoe­ken hartje, extreem­recht­se wapenzot of gevaarlij­ke terrorist?

18 mei De politie houdt sinds dinsdagmiddag in het hele land een klopjacht op een zwaarbewapende beroepsmilitair die op de terroristenlijst staat. De 46-jarige Jurgen C. dreigt in een afscheidsbrief met “een aanslag tegen het regime en tegen virologen”. Omdat hij in het verleden al bedreigingen uitte aan het adres van Marc Van Ranst, werd die samen met zijn gezin door de politie ondergebracht op een veilige locatie. Ook in verschillende militaire kazernes ging de poort op slot uit vrees voor een aanslag daar. De man zou gewapend zijn met een raketwerper, machinepistool en een gewoon pistool.